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Боевики «Аш-Шабаба» устроили два взрыва в Могадишо, погибли 13 человек

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Боевики «Аш-Шабаба» устроили два взрыва в Могадишо, погибли 13 человек

Могадишо, 22 декабря. Два взрыва прогремели в субботу в столице Сомали городе Могадишо. В результате трагедии погибли 13 человек, около 17 получили ранения. Среди жертв теракта оказались пять военных и журналист.

Первый взрыв произошел на КПП примерно в 500 метрах от президентского дворца. Второй взрыв прогремел там же через несколько минут.

Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России террористическая  организация «Аш-Шабаб», пишет агентство «Синьхуа».

Это уже не первый теракт «Аш-Шабаба» в Могадишо.В начале ноября боевики устроили три взрыва в центре города. Жертвами атаки тогда стали по меньшей мере 30 мирных жителей, также сгорел школьный автобус. Еще 30 мирных граждан доставлены в больницу. Четверо исламистов были ликвидированы подоспевшими сотрудниками правоохранительных органов.

Автор: Антон Соколов
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