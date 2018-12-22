ВСУ перебросили в Донбасс два железнодорожных состава танков — ЛНР

Луганск, 22 декабря. Украинская армия перебросила в Донбасс два железнодорожных состава с танками и прочей военной техникой. Об этом в субботу заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, бронетехника прибыла на станцию Рубежное в Донбассе. Помимо танков Т-64 в вагонах были противотанковые пушки МТ-12 и боевые машины БМП-1. Осадчий также добавил, что данную информацию подтверждают наблюдатели ОБСЕ, работающие в Донбассе. Они указали переброску военной техники в своем докладе за 21 декабря.

Накануне ЛНР заявила о том, что украинские силовики готовятся вторгнуться в «серую зону» (демилитаризованная территория возле линии разграничения). Представители республики отметили, что ВСУ направили в район Луганского военные грузовики «Урал» с материалами для возведения инженерных сооружений.

Это соответствует ранним сообщениям ДНР о подготовке Украины к масштабному наступлению в Донбассе. Как пояснили в Донецке, Украина уже перебросила к линии разграничения несколько военных самолетов.