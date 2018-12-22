СК РФ начал проверку возгорания в шахте «Уралкалия» в Соликамске

Соликамск, 22 декабря. Следственный комитет начал проверку после пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске, сообщили в региональном управлении СК РФ.

На место инцидента приехала следственно-оперативная группа СК РФ, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

«По факту происшествия на шахте «Уралкалия» СК начал проверку​​​», — констатировали в пресс-службе, передает РИА Новости.

На данный момент в шахте остаются девять человек. Связь с ними спасатели по-прежнему не могут установить. Как констатировали в компании «Уралкалий», они являются работниками подрядной организации.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников выехал на место инцидента.