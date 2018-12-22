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Минкомсвязь РФ хочет запустить телевидение нового поколения

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Минкомсвязь РФ хочет запустить телевидение нового поколения

Москва, 22 декабря. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассматривает вопрос внедрения телевидения нового поколения, заявил заместитель министра Алексей Волин во время церемонии запуска последнего объекта цифрового эфирного вещания в поселке Видяево, расположенного в Мурманской области.

Церемония проходила на базе Северного флота в Видяево. В поселке был запущен 5040-й, последний, объект цифрового эфирного вещания в России.

«Жизнь не стоит, — констатировал представитель министерства. — Сегодня уже есть телевидение высокой четкости и телевидение сверхвысокой четкости 4H, и мы сегодня думаем над следующим этапом — каким образом начать трансляции нового поколения еще более высокого качества телевизионной картинки».

Минкомсвязь РФ хочет запустить телевидение нового поколения

Ранее министерство связи России опубликовало график отключения аналогового телевещания.

Автор: Катерина Иванова
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