Москва, 22 декабря. «Уралкалий» не подтвердил возгорание метана в шахте Соликамска, где в субботу произошло задымление.

«Компания не подтверждает информацию о возгорании метана», — пояснил агентству РИА Новости представитель

Как добавили в министерстве здравоохранения Пермского края, среди горняков, которых вывели из задымленной шахты, пострадавших нет.

Ранее ФАН сообщал, что пожар в шахте мог произойти из-за возгорания монтажной пены. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По данным ФАН, в шахте остались девять человек — работники подрядной организации из Башкирии СГУП «Управление СУ-30». Под землей они проводили бетонирование и монтаж оборудования.

На место инцидента выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Соликамска Алексей Федотов, а также сотрудники ФСБ и СК РФ. По некоторым данным, к ЧП привело нарушение требований техники безопасности.