Дамаск, 23 декабря. Французская делегация во главе с депутатом национального собрания Тьерри Мариани посетила сирийский город Дума в провинции Дамаск. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Иностранные гости ознакомились с масштабом разрушений, причиненных террористическими группировками. Они также осмотрели туннели, оставленные боевиками после ухода из региона. Как правило, именно эти туннели использовались радикалами для преступлений против мирных жителей.

Мариани со своей стороны осудил действия боевиков, назвал их вандализмом. Делегация получила все возможные доказательства бесчинств террористических группировок, которые никогда не уважали права человека. Современное оборудование и техническое освещение, которые они использовали, явно говорит о том, что боевики получали поддержку со стороны других стран. Их активно финансировали, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, французская делегация увидела, что в Думе полным ходом идет восстановление. По всему городу открылось множество школ и магазинов. Мариани высоко оценил усилия сирийских властей и армии по восстановлению безопасности и стабильности в районе, которые постепенно возвращается к нормальной жизни.

Директор по связям и коммуникациям Фонда «Христианский Восток» Пьер-Александр Буклай вырази искреннюю радость по поводу возвращения мирных жителей в Сирию вопреки тому, что видел три года назад во время своего последнего визита в республику. Тогда террористы нанесли ракетные удары по Дамаску, что угрожало жизни многих людей.

Кроме того, стороны удивились тому, сколько денег было потрачено на строительство тюрем, туннелей и госпиталей боевиков.