«Ей государство должно»: россиян возмутило желание Глацких получить льготную квартиру

Москва, 22 декабря. Свердловская чиновница Ольга Глацких, прославившаяся заявлением «государство вам ничего не должно», претендовала на получение льготной квартиры и жилищных субсидий. Россиян возмутило, что Глацких считает, будто ей государство должно предоставить квартиру.

Ранее стало известно, что Глацких встала в очередь на получение льготных субсидий в октябре. Чиновница хотела возместить до 70% стоимости квартиры за счет государства. Однако после Глацких уволили из Департамента молодежной политики по решению губернатора региона Евгения Куйвашева.

Россиян желание чиновницы, которая заявила молодежи, что родителей «государство не заставляло вас рожать», крайне возмутило.

«Ей-то государство должно за счет тех, кому не должно», — пишет Мексиканец.

«Значит, государство просило родителей Глацких ее рожать?» — удивляется Sergei.