Старое приложение Uber перестанет работать в России

Москва, 22 декабря. Известный мобильный сервис такси Uber начал запуск своего нового приложения Uber Russia, созданного специально для россиян.

Приложение уже заработало в Рязани, Липецке, Кирове, Смоленске, Калининграде, Мурманске, Калуге и других городах. Оно доступно как в магазине Google Play, так и в App Store. В честь запуска нового приложения Uber временно вводит скидки на свои услуги, которая может достигать 80%, сообщает «Яндекс.Такси».

Ожидается, что Uber Russia будет работать в 50 городах. Пользователи при этом смогут оставлять комментарии к заказу. Для жителей и гостей Москвы станут доступны новые тарифы: UberSELECT+, UberLUX и UberVAN. При этом старое приложение уже исчезло с российского рынка. Ранее сообщалось, что Uber может расширить сферу деятельности и заняться доставкой еды при помощи дронов.