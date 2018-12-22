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Почти 800 человек приняли участие в новых протестах «желтых жилетов» в Париже

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Почти 800 человек приняли участие в новых протестах «желтых жилетов» в Париже

Москва, 22 декабря. Порядка 800 человек вышли в субботу на улицы Парижа для участия в протестах «желтых жилетов», сообщили источники в префектуре полиции.

Протестующие в эту субботу вышли в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах. «Желтые жилеты» выступают с социальными требованиями и на улицах столицы страны — на Монмартре, у базилики Сакре-Кер. Некоторые из активистов требуют отставки французского президента Эммануэля Макрона. Всего в протестах в Париже участвуют около 800 человек, передает радиостанция France Info.

Почти 800 человек приняли участие в новых протестах «желтых жилетов» в Париже

Безопасность в этот день обеспечивают более четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Однако, как ранее стало известно, накануне вечером все-таки не удалось избежать трагедии — водитель погиб в аварии из-за столкновения с грузовиком, который остановился из-за блокады дороги «желтыми жилетами».

Автор: Катерина Иванова
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