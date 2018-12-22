В исполкоме оценили работу Мутко на посту президента РФС

Москва, 22 декабря. Покинувший пост президента Российского футбольного союза Виталий Мутко внес большой вклад в развитие организации, а гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков является достойным кандидатом на пост нового главы РФС, считает член исполкома союза Александр Мирзоян.

Он отметил, что в период, когда Мутко возглавлял футбольный союз, сборная России, а также молодежная сборная и юношеские команды всегда выступали успешно.

«Я считаю, что оценивать надо по результату. А результат у наших команд был», — подчеркнул Мирзоян в беседе с телеканалом «360».

Также он высоко оценил Дюкова как кандидата на пост президента Российского футбольного союза. По словам Мирзояна, возглавляющий «Газпром нефть» Дюков обладает большим управленческим опытом.

«Он работал и в клубе, а вести такую махину, чтобы она функционировала на высшем уровне, не так уж и просто. Если Дюков выставит свою кандидатуру, то он будет достойным кандидатом», — резюмировал представитель исполкома РФС.

Об уходе с поста президента Российского футбольного союза Виталий Мутко объявил на этой неделе. Новый глава организации будет выбран на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. До этого исполнять обязанности главы РФС будет Александр Алаев.