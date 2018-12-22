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В исполкоме оценили работу Мутко на посту президента РФС

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В исполкоме оценили работу Мутко на посту президента РФС

Москва, 22 декабря. Покинувший пост президента Российского футбольного союза Виталий Мутко внес большой вклад в развитие организации, а гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков является достойным кандидатом на пост нового главы РФС, считает член исполкома союза Александр Мирзоян.

Он отметил, что в период, когда Мутко возглавлял футбольный союз, сборная России, а также молодежная сборная и юношеские команды всегда выступали успешно.

«Я считаю, что оценивать надо по результату. А результат у наших команд был», — подчеркнул Мирзоян в беседе с телеканалом «360».

В исполкоме оценили работу Мутко на посту президента РФС

Также он высоко оценил Дюкова как кандидата на пост президента Российского футбольного союза. По словам Мирзояна, возглавляющий «Газпром нефть» Дюков обладает большим управленческим опытом.

«Он работал и в клубе, а вести такую махину, чтобы она функционировала на высшем уровне, не так уж и просто. Если Дюков выставит свою кандидатуру, то он будет достойным кандидатом», — резюмировал представитель исполкома РФС.

Об уходе с поста президента Российского футбольного союза Виталий Мутко объявил на этой неделе. Новый глава организации будет выбран на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. До этого исполнять обязанности главы РФС будет Александр Алаев.

Автор: Василий Котов
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