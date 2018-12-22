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Аэродром «Бельбек» в Крыму принял первые боевые истребители после реконструкции

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Аэродром «Бельбек» в Крыму принял первые боевые истребители после реконструкции

Симферополь, 22 декабря. Военный аэродром «Бельбек» принял первые российские самолеты после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Первые два истребителя Су-30М2 совершили перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае.

Самолеты Су-30М2 приземлились на новой взлетно-посадочной полосе аэродрома «Бельбек» в субботу. На истребителе в Крым прибыл командующий объединения ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По словам Севостьянова, летчики провели первый технический рейс двумя самолетами, осмотрели состояние взлетно-посадочной полосы и проверили нормы посадки парой, сообщает РИА Новости.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы крымского «Бельбека» завершилась в ноябре текущего года. Аэродром станет местом постоянной дислокации около десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

На развитие федеральной целевой программы развития до 2020 года на развитие «Бельбека» будет выделено более 1,7 млрд рублей. На аэродроме будут построены перроны, топливно-заправочный комплекс и закуплено аэронавигационное оборудование.

Автор: Софья Куликова
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