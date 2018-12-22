Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

NASA опубликовало фото космического «бегемота»

87
0 Оставить комментарий

NASA опубликовало фото космического «бегемота»

Вашингтон, 22 декабря. Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле большого метеорита странной формы, напоминающей бегемота.

Длина космического тела, которое получило официальное название 2003 SD220, составляет около 1,6 км, в связи с чем метеорит характеризуется как «потенциально опасный». Обнаружить его удалось 15-17 декабря с помощью 70-метровой антенны в Калифорнии, 100-метрового телескопа в Вирджинии и обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

В NASA отметили, что за последние 400 лет метеорит-бегемот приближался к Земле на 2,9 млн км. В следующий раз он будет находиться на таком расстоянии только в 2070 году.

«Радарные изображения достигают беспрецедентного уровня детализации и сопоставимы с данными, полученными при пролете космического корабля. Наиболее заметным признаком является выступ, возвышающийся на 100 метров над поверхностью метеорита», — пояснил сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния) Лэнс Беннер.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.