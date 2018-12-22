NASA опубликовало фото космического «бегемота»

Вашингтон, 22 декабря. Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле большого метеорита странной формы, напоминающей бегемота.

Длина космического тела, которое получило официальное название 2003 SD220, составляет около 1,6 км, в связи с чем метеорит характеризуется как «потенциально опасный». Обнаружить его удалось 15-17 декабря с помощью 70-метровой антенны в Калифорнии, 100-метрового телескопа в Вирджинии и обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

В NASA отметили, что за последние 400 лет метеорит-бегемот приближался к Земле на 2,9 млн км. В следующий раз он будет находиться на таком расстоянии только в 2070 году.