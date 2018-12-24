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Сирия: ФАН публикует видео возвращения новой партии беженцев из Ливана

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Сирия: ФАН публикует видео возвращения новой партии беженцев из Ливана

Дамаск, 23 декабря. Новая партия сирийских беженцев пересекла контрольно-пропускной пункт «Джейдет-Ябус» и прибыла из Ливана в населенный пункт Муаддамият Аш-Шам, расположенный в провинции Дамаск. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Сирийские власти восстановили разрушенную террористическими группировками инфраструктуру в регионе, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

Сирия: ФАН публикует видео возвращения новой партии беженцев из Ливана

Сирия: ФАН публикует видео возвращения новой партии беженцев из Ливана

По словам главы комитета по примирению Хасана Гандура, накануне в свои дома через контрольно-пропускной пункт «Джейдет-Ябус» прибыла четвертая группа сирийских беженцев, состоящая из 500 человек.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Вернувшиеся на родину люди выразили благодарность всем, кто причастен к восстановлению сирийской республики. В частности, они поблагодарили сирийскую правительственную армию, которая очистила большинство районов от террористических группировок и восстановила безопасности и стабильность, призвав всех сирийских граждан, которые до сих пор остаются в Ливане и других странах мира, вернуться домой и участвовать в его восстановлении после ухода террористов.

Стоит отметить, что ливанские власти официально поддержали инициативу России по возвращению граждан САР на родину, они оказывают максимальное содействие в бюрократических вопросов, помогая людям как можно быстрее уехать. Руководство Ливана неоднократно обращалось за помощью ко всему мировому сообществу, чтобы решить вопрос с сирийскими беженцами. На сегодняшний день в стране остается боле полутора миллиона граждан САР. Однако ежедневно люди пересекают контрольно-пропускные пункты на границе и возвращаются в свои населенные пункты. Сотрудники КПП Аз-Замрани», «Ад-Дабуссия», «Джейдет-Ябус» предпринимают необходимые меры для приема новых сирийских беженцев, возвращающихся из Ливана в освобожденные от террористических группировок земли.

Автор: Мохамад Жарбуа
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