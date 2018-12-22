Отстаивать интересы России: в Симферополе начал работу IV съезд Союза добровольцев Донбасса

Симферополь, 22 декабря. В Симферополе начал работу IV съезд Союза добровольцев Донбасса (СДД), в котором принимают участие более трехсот делегатов. Съезд открыл глава СДД Александр Бородай, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С приветственным словом к участникам съезда обратился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Здесь собрались те люди, которые приняли решение отстаивать ценности Русского мира, — отметил глава Республики Крым. — То, что вы делаете, правильно. Вас поддерживают крымчане. Вы находитесь на самом острие Русского мира ради защиты нравственных и духовных ценностей. Мы одна семья».

Сергей Аксенов пообещал максимальную поддержку добровольцам Донбасса в их борьбе за свободу.

«Мы соратники и друзья, которые сохраняют чувство локтя», — подчеркнул глава Республики Крым.

От имени депутатов Государственной думы участников Съезда поприветствовал депутат от Республики Крым Дмитрий Козенко. Он поблагодарил добровольцев Донбасса за системную боевую и гуманитарную работу.