«Это делает меня счастливой»: сотрудница фонда, дарящего подарки пожилым, о своей работе. ФАН-ТВ

В новогодние праздники подарок особенно хочется получить тому, кто остался совсем один. Сотрудники и добровольцы фонда «Старость в радость» собирают новогодние гостинцы для одиноких пожилых людей. В подобных организациях многое зависит от инициативы и готовности каждого конкретного ее члена дарить добро.

Координатор фонда Инна Кириллова контролирует доставку новогодних подарков от пункта сбора до пункта назначения. Она также отвечает в целом за работу волонтеров фонда «Старость в радость». Ее задача — обеспечить регулярные поездки добровольцев в дома престарелых. Хотя это нелегкий труд, и о серьезном заработке говорить не приходится, Инна рассказывает, что благодаря этой работе она чувствует себя по-настоящему счастливой.

«Видишь этих бабушек и дедушек, как они реагируют на то, что кто-то к ним приехал и что-то привёз, заинтересовался, общается с ними. Они настолько откликаются на заботу и готовы тебя обнять, сказать массу хороших слов. Они искренне стремятся общаться и получать то тепло, которое им нужно. Они лишены его порой, а мы вот приезжаем и дарим, а в ответ получаем такую мощную волну любви. Благодарность — очень важная вещь, но, пожалуй, важнее самой ее чувствовать. Я сама ее чувствую, это делает меня счастливой. Вообще, я благодарна своей судьбе за то, что я общаюсь с людьми, которым не все равно, которым не безразличны проблемы других», — рассказывает Инна Кириллова, координатор волонтерских программ фонда «Старость в радость» в Московской области

В Московской области более 50 домов престарелых, все они находятся под контролем Инны. Она не просто отправляет туда группу волонтеров, но и ездит вместе с ними. Сейчас, в период новогодних подарков, Инна рассказала, что приезжает к пожилым людям не реже двух раз в неделю. Такая деятельность понятна не всем, но для Инны важно, что ей гордятся ее дети.

«Близкие не все понимают, конечно. Могу сказать, что мои дети гордятся, что я работаю в «Старость в радость», они это повторяют, они это рассказывают всем. Мама гордится, она меня в Инстаграмме постит. Папа не совсем понимает, муж рад, что я довольна, для него это самое главное. Пусть зарплата, может быть, не сильно большая, но зато глаза горят. Это важно для моей семьи. Я думаю, что если мы будем помогать другим, то мы в будущем, наверное, можем надеяться, что когда мы будем старенькими и беспомощными и будем нуждаться во внимании, кто-то поможет нам», — делится Инна Кириллова.

Помимо столицы гостинцы попадут в 17 городов: Архангельск, Великий Новгород, Псков, Тамбов, Смоленск, Кострому, Рязань, Ярославль, Владимир и другие. Инна рассказывает, что в этот Новый год фонд планирует развести 40 000 подарков в дома престарелых, комплексные центры социального обслуживания населения, психоневрологические интернаты, а также одиноким малоимущим бабушкам и дедушкам, которые живут дома.

Подарки собирают обычные люди, приносят их в библиотеки, торговые центры и центры культуры, а волонтеры сортируют и упаковывают их на складе. Приносят предметы для новогоднего сюрприза все, даже школьники. Они собирают наборы от класса или в целом от школы. По словам Ирины, фонд стремиться к тому, чтобы без подарка не остались ни одна бабушка и ни один дедушка.

