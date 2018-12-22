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Стала известна причина пожара в шахте Соликамска

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Стала известна причина пожара в шахте Соликамска

Соликамск, 22 декабря. Пожар в одной из шахт Соликамска мог произойти из-за возгорания монтажной пены, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По данным ФАН, в шахте остались девять человек — работники подрядной организации из Башкирии СГУП «Управление СУ-30». Под землей они проводили бетонирование и монтаж оборудования.

Ранее стало известно, что на место инцидента выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Соликамска Алексей Федотов, а также сотрудники ФСБ и СК РФ. По некоторым данным, к ЧП привело нарушение требований техники безопасности.

Автор: Катерина Иванова
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