Володин объяснил, кто виноват в срыве отмены роуминга в Союзном государстве

Москва, 22 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг жесткой критике работу министерств России и Белоруссии по отмене роуминга. Он подчеркнул, что ведомства не смогли выполнить поставленную президентами государств задачу в срок и призвал поднять вопрос о недопустимости подобной исполнительской дисциплины.

В ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Володин напомнил, что с того момента, когда президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поставили задачу по отмене роуминга, прошло уже полтора года.

«Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут продолжать находиться в роуминге, когда ранее существовавший в России роуминг отменен?» — сказал он.

Володин добавил, что контролировать исполнение поручений президентов должны правительства государств. Он подчеркнул, что этого контроля «никто не отменял». Спикер Госдумы потребовал от представителей правительств России и Белоруссии в течение месяца отчитаться перед парламентариями о мерах по отмене роуминга между государствами.

«Месяца будет достаточно, чтобы разобраться в этом окончательно», — подчеркнул Володин.

В свою очередь глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявил, что российские мобильные операторы готовы отменить роуминг к середине 2019 года, однако для этого необходимо, чтобы Белоруссия снизила тарифы на пропуск трафика.

Он отметил, что в настоящее время тариф на пропуск трафика на сети белорусских операторов остается самым высоким в СНГ. По словам Носкова, если отменить роуминг без выравнивания ставок на интерконнект, российские мобильные операторы понесут убытки в размере от 1,5 до 2 миллиардов рублей.