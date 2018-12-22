Слуцкий о решении США помочь Украине: Направьте лучше деньги детям Донбасса

Киев, 22 декабря. Решение США выделить Киеву 10 млн долларов ясно свидетельствует о том, что именно Вашингтон стоял за организацией украинской провокации в Керченском проливе. Об этом в субботу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию. На что эти миллионы? На новые провокации и создание напряженности? Направьте лучше детям Донбасса, вместо своих ракет», — отметил он.

Слуцкий обратил внимание на то, что Украина и ее западные партнеры вновь все переворачивают с ног на голову, изображая нарушителя государственной границы жертвой, а защитника — агрессором.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

Власти США же обвинили защищавшую свои территориальные воды Россию в «агрессии» и заявили о планах перебросить в воды Черного моря военный корабль.