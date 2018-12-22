«Налицо психологический диагноз»: Клинцевич объяснил, почему США пытаются «наказать» РФ

Москва, 22 декабря. Вашингтон пытается «наказать» Россию, Китай и Иран за самостоятельную и независимую внешнюю политику, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее глава национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил РФ, КНР и Иран в попытках повлиять на итоги промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года. При этом Коутс заявил, что никаких доказательств влияния такого «вмешательства» на результат выборов нет. Обвинения могут стать причиной введения новых санкций против РФ, КНР и ИРИ.

«Речь идет о странах, проводящих самостоятельную внешнюю политику. Этого вполне достаточно, чтобы впасть в немилость, что ведет за собой целый комплекс недружественных шагов со стороны США», — заявил сенатор в комментарии РИА Новости.

По словам Клинцевича, список стран, которых обвиняют США, «весьма символичен». Именно эти страны проводят независимую политику и не равняются на Вашингтон. Сенатор отметил, что уже никто «не пытается придать элемент правдивости» этим обвинениям о «вмешательстве в выборы».

Член Совфеда добавил, что не намерен выяснять, какую пользу может принести США такая политика, однако отметил, что «налицо психологический диагноз», который стал результатом многолетнего стремления к гегемонии. Клинцевич подчеркнул, что Вашингтон не может жить без внешних врагов.

Напомним, США не раз обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы». Так, спецпрокурор Роберт Мюллер уже два года введет расследование о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, однако за все это время не было предоставлено ни одного доказательства. В Кремле обвинения назвали бездоказательными, при этом американский президент Дональд Трамп заявил, что Мюллер занимается «охотой на ведьм».