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Глава Пермского края и сотрудники ФСБ выехали на место пожара в шахте Соликамска

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Глава Пермского края и сотрудники ФСБ выехали на место пожара в шахте Соликамска

Пермь, 22 декабря. Губернатор Пермского края Максим Решетников выехал на место инцидента в одной из шахт Соликамска, в которой произошел пожар, сообщили источники Федерального агентства новостей.

На место пожара в Соликамске выдвинулись сотрудники ФСБ, врачи медицины катастроф, глава Соликамска Алексей Федотов, следователи СК РФ.

«Едет губернатор Пермского края», — констатировал источник ФАН.

Глава Пермского края и сотрудники ФСБ выехали на место пожара в шахте Соликамска

Как рассказали собеседники ФАН, открытого горения в шахте уже нет, однако задымление полностью не ликвидировано. Оно и высокие температуры не позволяют спасателям проникнуть в шахту, где остаются девять горняков. О их судьбе на данный момент ничего не известно: с шахтерами не получается выйти на связь.

Автор: Катерина Иванова
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