Сирия: САА нашла тайную радиостанцию ИГ на востоке Дейр-эз-Зора — видео ФАН

Дамаск, 23 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии при прочесывании района Меядин, восточного пригород Дейр-эз-Зора, обнаружили радиостанцию, принадлежащую боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Эта станция вещала в Сирии и Ираке под названием «аль-Байян» на протяжении пяти лет, террористы ИГИЛ1 использовали ее для пропаганды и поиска новых приспешников.

В распоряжении нашего корреспондента появилось видео с места событий:

В ходе осмотра сирийские военные обнаружили на станции разнообразное оборудование для вещания и записи, а также радиоусилители, антенны и другую технику. Кроме того, силам безопасности САР удалось найти печатный станок, который использовался боевиками ИГ1 для печати газет, раздаточного материала, пропагандистских книг, которые впоследствии распределялись в подконтрольных им районах для промывки мозгов и удержания местного населения под контролем.

Один из самых известных среди публикуемых ими материалов — еженедельник ИГИЛ под названием «ан-Набаа» (переводится как «Известие» — прим. ред. ФАН).

Во время прочесывания зачищенной от боевиков местности силы безопасности Сирии также обнаружили экскаватор немецкого производства, который использовался террористами для рытья туннелей. Они нашли тюрьму, в которой террористы держали мирных жителей. Над людьми проводили всяческие пытки, в том числе и издевательства — таким образом, джихадисты сеяли ужас и страх. Кроме того, было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов, спрятанных в одном из тайников ИГ в городе Меядин. Террористы пытались скрыть это место от правительственных войск, пока их не вытеснили из района. В данный момент инженерные подразделения САР продолжают прочесывать районы освобожденного Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.