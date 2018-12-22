Москва, 22 декабря. Американская сторона заранее озаботилась голосованием в Генассамблее ООН и разослала письма членам организации с указанием проголосовать против предложенной РФ резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда РФ при ООН, накануне постпред США при организации Никки Хейли разослала такое письмо всем членам ГА ООН. Хейли указала, что решение должно быть отвергнуто двумя третями голосов. Такое письмо поступило и в адрес российской делегации.

«Американская сторона очень волновалась по поводу исходов голосования», — рассказал Небензя в интервью программе «Вести в субботу».

Постпред РФ отметил, что Хейли в своем письме подчеркнула, что решение должно быть принято именно в таком соотношении в поддержку того, что этот вопрос имеет особую важность.

Накануне Генассамблея ООН отвергла резолюцию РФ по ДРСМД. Документ поддержали Китай, страны ОДКБ, Иран, Сирия и ряд других стран. Против выступили страны ЕС, Япония, Турция, Израиль и Украина.

В МИД РФ итоги голосования в ООН назвали разочарованием. Решение ООН наносит новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности, сказано в заявлении МИД РФ.