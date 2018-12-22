Спасатели не могут выйти на связь с горняками в горящей шахте Соликамска

Соликамск, 22 декабря. Горноспасатели не могут выйти на связь с горняками, которые оказались в горящей шахте в Соликамске, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Пожар произошел на глубине 340 метров. Девять человек остались под землей, и на данный момент спасатели не могут выйти с ними на связь. Их судьба остается неизвестной.

Источники ФАН пояснили, что в шахте загорелась монтажная пена. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Тушение пожара продолжается, задымление постепенно уменьшается. Попасть к горнякам пока невозможно из-за высокой температуры.

В компании «Уралкалий», которой принадлежит шахта, подтвердили информацию о задымлении. На месте ЧП был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварии.

Ранее стало известно об успешной эвакуации восьми горняков, работающих в загоревшейся шахте.

