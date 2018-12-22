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Названа причина скоропостижной смерти физика-теоретика Сергея Псахье

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Названа причина скоропостижной смерти физика-теоретика Сергея Псахье

Новосибирск, 22 декабря. Известный российский физик-теоретик Сергей Псахье скончался в Томске, сообщил его заместитель в Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН Петр Каминский.

Ученый скончался в субботу утром во время мероприятия со школьниками в Академлицее. Псахье упал.

«Это произошло внезапно», — приводит слова Каминского РИА Новости.

В институте отметили, что, скорее всего, у физика оторвался тромб.

Похороны Псахье запланированы на 25 декабря. Прощание с ученым состоится в зале гостиницы «Рубин» в 11 утра по местному времени.

Псахье является автором и соавтор более 200 научных работ, среди которых пять монографий. Он был награжден почетным званием «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», почетной грамотой Минобрнауки России, Орденом Дружбы и медалью Федерации космонавтики Российской Федерации.

Автор: Катерина Иванова
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