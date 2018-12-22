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В Совфеде предложили ограничить распространение SIM-карт

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В ГД предложили запретить распространение SIM-карт неуполномоченными лицами

Москва, 22 декабря. В Госдуму внесли проект, запрещающий не уполномоченным оператором связи лицам распространять SIM-карты. Соответствующее сообщение появилось в электронной базе нижней палаты.

Изменения в федеральный закон «О связи» предложила внести член Софеда Людмила Бокова​​​. Согласно инициативе, SIM-карты запретят распространять лицам, которые не являются официальными представителями операторов. Также SIM-карты нельзя будет передавать фактическим пользователям, которые не предоставили информацию в установленном порядке.

В прошлом году президент РФ принял поправки к закону «О связи», согласно которому операторы сотовой связи должны предоставлять услуги только тем абонентам, сведения о которых предоставлены оператору. В прошлом году Роскомнадзор совместно с МВД заблокировал более 106 тысяч незаконных SIM-карт.

Автор: Софья Куликова
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