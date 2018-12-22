Подозреваемые в запуске дронов над Гатвиком задержаны | 22 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Полиция задержала подозреваемых в запуске дронов над лондонским Гатвиком Двое подозреваемых в организации «атаки дронов» на лондонский аэропорт Гатвик задержаны в Великобритании. Об этом сообщила сегодня полиция Сассекса. По словам правоохранителей, подозреваемые были задержаны накануне в 22.00 по местному времени. О подробностях задержания не сообщается. В воздушной гавани продолжают действовать повышенные меры безопасности. Отметим, в течение двух дней аэропорт Гатвик в Лондоне был заблокирован из-за «атаки дронов». Два беспилотных летательных аппарата появлялись над взлетно-посадочными полосами. Из-за этого самолеты не могли приземляться и вылетать. В среду из британской столицы не смогли вылететь 10 тысяч человек, в четверг — 100 тысяч пассажиров. Разблокировать работу аэропорта удалось только в пятницу.

Водитель погиб во время блокады дороги «желтыми жилетами» во Франции Водитель погиб во Франции в аварии, которая произошла из-за блокады дороги участниками протестов. В субботу, 22 декабря, во Франции проходит шестая акция «желтых жилетов». МВД выделило в этот день четыре тысячи сотрудников с целью обеспечения безопасности на улицах, однако этого оказалось недостаточно. Накануне вечером участники протестов заблокировали дорогу в городе Перпиньян, расположенном в департаменте Восточные Пиренеи. Из-за этого был вынужден остановиться едущий по дороге грузовик. В фуру врезался другой автомобиль, 36-летний водитель которого не заметил остановку грузовика. Водитель скончался от полученных травм.

Националисты планируют провести в Киеве марш в честь дня рождения Бандеры Украинские националисты в Киеве хотят провести марш, приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры. Представители националистической партии «Свобода» написали в Facebook о том, что запланированное мероприятие состоится 1-го января в 19.00. Напомним, ранее Верховная рада утвердила список праздничных дат в 2019 году. В перечень вошла 110-я годовщина со дня рождения националиста Бандеры. В МИД РФ отметили, что это решение властей является проявлением «презрительного отношения к украинскому народу», большинство из которого не считают Бандеру «героем».