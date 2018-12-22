Обещаем любую поддержку: Союз добровольцев Донбасса отчитался о проделанной работе

Симферополь, 22 декабря. На IV съезде Союза добровольцев Донбасса отчитались о конкретной работе, проведенной СДД в течение года. Как сообщил руководитель аппарата СДД Алексей Сосонный (позывной «Викинг»), благодаря деятельности Союза добровольцев Донбасса предотвращена депортация на Украину 461 человека. Речь, отметил он далее, идет об ополченцах и активистах сопротивления, участниках «Русской весны», которым грозила депортация, уголовное преследование и, возможно, смерть от рук украинских националистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам руководителя аппарата СДД, в настоящий момент в Союзе добровольцев Донбасса зарегистрированы более 14 тысяч человек, которые готовы по приказу руководства России выполнить любые задачи самого различного характера.

«Мы оказали помощь 32 военнопленным. Более чем 2800 ополченцев оказана юридическая поддержка. Установлено 62 памятника погибшим добровольцам; 219 семьям добровольцев оказана материальная помощь», — привел конкретные данные о работе СДД Алексей Сосонный.

Также были организованы праздники для 1524 детей добровольцев, сообщил он.

Говоря о проблеме возможной депортации добровольцев Донбасса, глава СДД Александр Бородай отметил, что проблема остается острой.

«Я призываю всех руководителей региональных отделений СДД поработать с людьми и сделать так, чтобы люди получали российские документы. Мы обещаем любую поддержку, в том числе административную», — заявил Бородай.

В Симферополе проходит IV съезд Союза добровольцев Донбасса, в котором принимают участие более 300 делегатов.