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Обещаем любую поддержку: Союз добровольцев Донбасса отчитался о проделанной работе

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Обещаем любую поддержку: Союз добровольцев Донбасса отчитался о проделанной работе

Симферополь, 22 декабря. На IV съезде Союза добровольцев Донбасса отчитались о конкретной работе, проведенной СДД в течение года. Как сообщил руководитель аппарата СДД Алексей Сосонный (позывной «Викинг»), благодаря деятельности Союза добровольцев Донбасса предотвращена депортация на Украину 461 человека. Речь, отметил он далее, идет об ополченцах и активистах сопротивления, участниках «Русской весны», которым грозила депортация, уголовное преследование и, возможно, смерть от рук украинских националистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам руководителя аппарата СДД, в настоящий момент в Союзе добровольцев Донбасса зарегистрированы более 14 тысяч человек, которые готовы по приказу руководства России выполнить любые задачи самого различного характера.

Обещаем любую поддержку: Союз добровольцев Донбасса отчитался о проделанной работе

«Мы оказали помощь 32 военнопленным. Более чем 2800 ополченцев оказана юридическая поддержка. Установлено 62 памятника погибшим добровольцам; 219 семьям добровольцев оказана материальная помощь», — привел конкретные данные о работе СДД Алексей Сосонный.

Также были организованы праздники для 1524 детей добровольцев, сообщил он.

Говоря о проблеме возможной депортации добровольцев Донбасса, глава СДД Александр Бородай отметил, что проблема остается острой.

«Я призываю всех руководителей региональных отделений СДД поработать с людьми и сделать так, чтобы люди получали российские документы. Мы обещаем любую поддержку, в том числе административную», — заявил Бородай.

В Симферополе проходит IV съезд Союза добровольцев Донбасса, в котором принимают участие более 300 делегатов.

Автор: Юрий Котенок
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