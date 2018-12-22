Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В оставшихся без тепла домах в Саратове начались восстановительные работы

37
0 Оставить комментарий

В оставшихся без тепла домах в Саратове начались восстановительные работы

Саратов, 22 декабря. На одном участке теплотрассы в Саратове обнаружили дефект, 12 объектов социальной сферы и 15 многоквартирных домов остались без тепла, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности в домах более чем 26 тысяч человек нет отопления. Ранее местная компания «Т Плюс» устраняла аварию на теплосетях на пересечении улиц Зарубина и Мясницкой.

21 декабря при заполнении системы после первой аварии выявили новый прорыв. Ограничена подача тепла в 121 дом. В администрации Саратова провели экстренное совещание.

Сообщается, что 22 декабря в центральной части города восстанавливают теплоснабжение. Проблему пообещали устранить в течение нескольких часов.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.