В оставшихся без тепла домах в Саратове начались восстановительные работы

Саратов, 22 декабря. На одном участке теплотрассы в Саратове обнаружили дефект, 12 объектов социальной сферы и 15 многоквартирных домов остались без тепла, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности в домах более чем 26 тысяч человек нет отопления. Ранее местная компания «Т Плюс» устраняла аварию на теплосетях на пересечении улиц Зарубина и Мясницкой.

21 декабря при заполнении системы после первой аварии выявили новый прорыв. Ограничена подача тепла в 121 дом. В администрации Саратова провели экстренное совещание.

Сообщается, что 22 декабря в центральной части города восстанавливают теплоснабжение. Проблему пообещали устранить в течение нескольких часов.