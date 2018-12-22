Определены пять самых опасных для здоровья сладостей

Москва, 22 декабря. Диетологи выявили пять самых опасных для здоровья человека сладостей.

В Новый год люди, как правило, дарят, получают и употребляют в пищу большое количество самых разных сладостей. Диетологи провели исследование, чтобы выявить, каких угощений следует есть меньше всего.

Специалисты отметили, что речь идет даже не о лишних калориях, а о количестве химических веществ, которые содержатся в продуктах. Они подчеркнули, что вредные вещества способны «посадить» органы, а также всю иммунную систему.

Так, ученые обратили внимание на цветную глазурь, которой покрыты разнообразные кексы, пончики и пирожные. Они отметили, что при ее изготовлении применяют краски на нефтяной основе, поэтому она является крайне вредным ингредиентом. Вместо глазури ученые предлагают использовать ягоды, куркуму и свеклу, морковь и прочие натуральные красители.

На второе место по уровню опасности диетологи поставили различные газировки, в которых содержится модифицированный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и фосфорной кислоты. Кроме того, там есть искусственные подсластители, которые вызывают развитие онкологии.

Опасными оказались и «химические» леденцы, в которых есть уже упомянутый кукурузный сироп и искусственные красители. Следует выбирать конфеты на основе органического фруктового сока.

В черный список попал и горячий шоколад. Ученые отметили, что речь идет о тех его видах, которые загружены обработанным и очищенным сахаром, а также гидрогенизированным маслом. Впрочем, к этому виду относят большинство разновидностей этого напитка.

Вредными для организма ученые названы и всеми любимые брауни. В них оказались генетически модифицированный сахар и ГМ-масла.