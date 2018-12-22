Сирия новости 22 декабря 16.30: «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирные поселения Хамы, из опасных районов Идлиба продолжают выходить гражданские

Сирия, 22 декабря. «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирные поселения Хамы, из опасных районов Идлиба продолжают выходить гражданские, в Дамаске САА уничтожает боеприпасы радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают боеприпасы радикалов в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляли поселения на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению боеприпасов радикальных исламистов в районе Аль-Катифа пригорода Дамаска, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Напомним, данная часть региона была освобождена от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Боевики были вынуждены сдать свои позиции правительственным войскам, получив взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

За прошедшие сутки российские и турецкие наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных исламистов в провинции Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что в Манбидж едут военнослужащие Сирийской арабской армии (САА). Официальных подтверждений данные сведениям не получили. Ранее представители курдских Отрядов народной самообороны (YPG) заявили о своей готовности передать город сирийским властям.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный Telegram-канал (@ehaaby55) сообщает о столкновениях между правительственными войсками САР и джихадистами в районе поселения Ат-Тамания.

Мирные жители региона продолжают переходить с захваченных боевиками территорий на подконтрольные правительственным войскам безопасные участки через коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими в районе Абу Духура. Об этом пишет местный источник в Twitter (@RealNewsAleppo).

Провинция Хама

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» продолжают дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. Военный источник передает на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что под огнем джихадистов оказались жилые районы в данной части региона. В ответ правительственные войска САР атаковали опорные пункты боевиков в окрестностях Хасраи.

Также перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами зафиксированы в районе поселения Ас-Сахр, пишет Telegram-канал (@ehaaby55).

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)