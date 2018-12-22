Трамп пообещал Эрдогану, что конгресс США не заблокирует продажу Patriot

Москва, 22 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что американский конгресс не заблокирует возможную сделку с Анкарой по продаже систем противоракетной обороны Patriot, передает газета Hurriyet.

Об этом изданию сообщили дипломатические источники. При этом они не уточнили, как именно Трамп собирается предотвратить возможную блокировку сделки со стороны конгресса. Без разрешения конгрессменов сделка не может быть завершена.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку Турции и США по поставке систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что Анкара приобретет у Вашингтона Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

В то же время существует риск срыва сделки из-за планов Турции приобрести российские комплексы противоракетной обороны С-400. Вашингтон ранее неоднократно критически высказывался по этому поводу, угрожая Анкаре санкциями.

В свою очередь Кремль взвешенно отреагировал на возможные поставки систем Patriot в Турцию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сделки никак не связан между собой, а контракт Москвы и Анкары по комплексам С-400 уже находится в стадии реализации.