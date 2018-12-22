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«Всемирное посмешище»: Захарова заявила, что санкции США вызывают брезгливость

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«Всемирное посмешище»: Захарова заявила, что санкции США вызывают брезгливость

Москва, 22 декабря. Заявление Вашингтона о возможном введении новых санкций против России, Китая и Ирана из-за вменяемого «вмешательства в выборы» вызывают брезгливость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Такими методами США нескоро станут «снова великими», так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — написала Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что Вашингтон делает из американского народа «всемирное посмешище».

Ранее глава национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил РФ, КНР и Иран в попытках повлиять на итоги промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года. При этом Коутс заявил, что никаких доказательств влияния такого «вмешательства» на результат выборов нет. Доклад рассмотрят Генпрокуратура США и министерство внутренней безопасности. Обвинения могут стать причиной введения новых санкций против РФ, КНР и ИРИ. 

Автор: Софья Куликова
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