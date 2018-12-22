Доруководились до ручки: на Украине признали острую нехватку запчастей из России
Руководитель компании «Укрзализница» (Украинские железные дороги) Евгений Кравцов заявил об острой нехватке запчастей российского производства на предприятии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Укрзализница» остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации», — заявил Кравцов.
Руководитель «Укрзализницы» подчеркнул, что нужно создать альтернативу со стороны предприятий Украины. Он добавил, что в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей — это 575 тысяч единиц и 1,6 миллиарда гривен для экономики страны.
«Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей», — добавил Кравцов.
«Доруководились до ручки»
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что объективно и беспристрастно оценивая деятельность ведущих политиков и функционеров Украинской ССР, Иосиф Сталин в 1932 году в письме Лазарю Кагановичу употребил термин «доруководились до ручки». Похоже, что 86 лет спустя эти оценки по-прежнему актуальны, несмотря на смену общественного строя и изменение отношений власти и собственности.
«Проблемы украинских железных дорог созданы руками самого украинского руководства, готового ради разрыва традиционных связей с Россией пожертвовать чем угодно, в том числе и железнодорожным сообщением, транспортной безопасностью своих граждан. Ведь отсутствие запчастей резко повышает риск аварийности, а украинские предприятия их как не производили, так и не производят до сих пор», — пояснил Владимир Соловейчик.
И в этой ситуации, заметил эксперт, разрыв экономических связей с РФ напрямую затрагивает жизненно важные интересы украинских граждан, но «доруководившимся до ручки» киевским начальникам на это наплевать.
«Что до получения зарубежных кредитов на модернизацию украинских железных дорог, то осмелюсь предположить, что их постигнет судьба прежних зарубежных кредитов, выделявшихся Украине на модернизацию тех или иных отраслей народного хозяйства.
Они будут банально разворованы. Ведь тупо украсть для находящихся сейчас у власти украинских буржуазных националистов куда проще, чем наладить бесперебойную и безопасную работу транспорта», — заключил Владимир Соловейчик.