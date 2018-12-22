Доруководились до ручки: на Украине признали острую нехватку запчастей из России

Руководитель компании «Укрзализница» (Украинские железные дороги) Евгений Кравцов заявил об острой нехватке запчастей российского производства на предприятии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Укрзализница» остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации», — заявил Кравцов.

Руководитель «Укрзализницы» подчеркнул, что нужно создать альтернативу со стороны предприятий Украины. Он добавил, что в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей — это 575 тысяч единиц и 1,6 миллиарда гривен для экономики страны.

«Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей», — добавил Кравцов.

«Доруководились до ручки»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что объективно и беспристрастно оценивая деятельность ведущих политиков и функционеров Украинской ССР, Иосиф Сталин в 1932 году в письме Лазарю Кагановичу употребил термин «доруководились до ручки». Похоже, что 86 лет спустя эти оценки по-прежнему актуальны, несмотря на смену общественного строя и изменение отношений власти и собственности.

«Проблемы украинских железных дорог созданы руками самого украинского руководства, готового ради разрыва традиционных связей с Россией пожертвовать чем угодно, в том числе и железнодорожным сообщением, транспортной безопасностью своих граждан. Ведь отсутствие запчастей резко повышает риск аварийности, а украинские предприятия их как не производили, так и не производят до сих пор», — пояснил Владимир Соловейчик.

И в этой ситуации, заметил эксперт, разрыв экономических связей с РФ напрямую затрагивает жизненно важные интересы украинских граждан, но «доруководившимся до ручки» киевским начальникам на это наплевать.