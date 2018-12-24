Сирия: ФАН публикует видео акции протеста против иностранного вмешательства в Абу-Кемале

Дамаск, 23 декабря. Жители сирийского города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) вышли на массовую демонстрацию, выступая против поддержки Турцией террористических организаций и угроз Анкары начать агрессию в отношении САР.

На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Участники шествия пришли с государственными флагами Сирийской арабской Республики, многие также держали в руках портреты президента Сирии Башара Асада. Люди скандировали лозунги, осуждающие турецкие действия, поддержку террористических группировок и иностранное вмешательство во внутренние дела Сирии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Жители города выразили поддержку сирийской правительственной армии, которая продолжает вести борьбу против террористических организаций. Благодаря самоотверженности САА в провинции республики постепенно вернули свободу и стабильность местным жителям.

Ранее стало известно, что общественные и религиозные деятели вышли на демонстрацию в городах Аль-Хасака и Аль-Камышлы, протестуя против турецкого режима.

Акции прошли неподалеку от Дворца правосудия города Хасаки, около Культурного центра города Аль-Камышлы и в поселке Джермес. Все участники держали государственные флаги САР и плакаты с осуждением угроз турецкого режима. Люди, присутствующие на улице, подтвердили, что всегда будут поддерживать идеи сирийской правительственной армии.

Народ САР подчеркнул, что все, направленные против их страны действия, обречены на провал. Угрозы лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана никогда не напугают храбрых сирийцев, которые пережили сложные годы военного конфликта. Борьбы с террористическими организациями закалила их, а многочисленные победы — вернули надежду на будущее.