Пожар произошел в одной из шахт Соликамска: под землей остаются девять человек

Пермь, 22 декабря. Пожар произошел в одной из шахт Соликамска, расположенного в Пермском крае, сообщили в экстренных службах региона.

Огонь вспыхнул на глубине 340 метров. На данный момент проводятся работы по тушению пожара в шахте, которая принадлежит ПАО «Уралкалий».

«Восемь человек выведены на поверхность, — приводит слова источника в экстренных службах ТАСС. — В шахте остаются девять рабочих».

Накануне склад с пиротехникой загорелся в Петербурге. Инцидент произошел в районе Химического переулка. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места событий.