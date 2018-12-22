На Украине захотели проверить реакцию РФ на проход судна ВМС Великобритании в Азов

Киев, 22 декабря. Украинские министры захотели проверить реакцию России на проход судна ВМС Великобритании в Азовское море через Керченский пролив. Отправить туда британский корабль, зашедший в Одессу, предложил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак.

По словам Грымчака, на борту корабля нет оружия, поэтому, как считает министр, в отношении судна должны действовать некие другие правила.

«Потому интересно, как будут развиваться события, если этот корабль пройдет в караване, как они будут реагировать», — заявил чиновник в эфире телеканала «Прямой».

Грымчак предложил отправить британский корабль в Азовское море по приглашению украинской стороны. В ответ ему бывший депутат Госдумы Илья Пономарев напомнил, что для входа в акваторию Азова иностранным судам необходимо соглашение не только Украины, но и России, поскольку море является внутренним.

«Военный корабль Великобритании в Азовское море попасть не сможет, так как оно, по статусу договора, является внутренним морем. Для того, чтобы корабль третьего государства туда зашел, требуется согласие обоих государств», — пояснил он.

Три украинских военных корабля 25 ноября вторглись в территориальные воды России в Черном море и взяли курс на Керченский пролив. На требования российских пограничников украинские моряки не реагировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Моряки в настоящее время находятся в СИЗО в Москве. Украинские власти использовали инцидент для того, чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в «агрессии» и ввести военное положение в ряде регионов страны.

Как обращал внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию государственных границ, норм международного законодательства они не нарушали. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева, которая необходима действующим украинским властям в преддверии выборов главы государства.