На Украине запретят трансплантацию органов из-за пробела в законе

Киев, 22 декабря. Проведение операций по трансплантации органов окажется вне закона во всех лечебных учреждениях Украины с 1 января. Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Действие закона, по которому проводятся до 130 операций по пересадке органов в год, прекращается 1 января. Врачи, которые примут решение о проведении такой операции, с 1 января будут привлечены к уголовной ответственности.

Рада приняла новый закон о трансплантации в июне текущего года, закон отменит предыдущий 1 января. Однако правительство не сформировало никаких условий для введения закона, так и не были согласованы 29 подзаконных актов.

По словам Сысоенко, в последний день сессии, когда подзаконные акты, разрешающие трансплантацию, могли быть приняты, Рада рассматривала вопросы рынка земли, тарифы и рейдерство, вместо того, чтобы озаботиться проблемой жизни людей.

«В последний сессионный день этого года парламент еще имел шанс спасти ситуацию! К сожалению, народные депутаты проголосовали за мораторий на рынок земли, тарифы, рейдерство, но не за то, что касается жизни и здоровья людей», — написала Сысоенко в Facebook.

Как сообщила глава комитета, в настоящий момент около 5 тысяч человек на Украине нуждаются в пересадке органов, большинство из них – дети.