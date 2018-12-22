США решили окончательно выйти из ДРСМД. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США решили окончательно выйти из ДРСМД Соединенные Штаты по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили, что решение выйти из Договора РСМД является окончательным. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не скрывают, что все дело «в желании американцев избавиться от неудобных для них договорных запретов», а не в проблемах между двумя государствами. Согласно оценке американцев, ДРСМД ограничивает военные возможности Штатов относительно некоторых государств. Прежде всего, это такие страны, как КНДР, Иран и Китай, добавил Рябков.

Порошенко: МВФ одобрил новый кредит Украине Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в МВФ одобрили предоставление Киеву финансовой помощи. «Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов», — написал руководитель Украины в своем twitter. Первый транш, размер которого составит 1,4 миллиардов долларов, Украина планирует получить уже до 25 декабря этого года.

СБУ проверит чиновников Украины на наличие родственников в РФ Украинский президент Петр Порошенко поручил СБУ проверять госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. По его словам, на Украине есть большое количество чиновников, имеющих родственников в Крыму. Порошенко отметил, что в первую очередь СБУ проверит силовиков: сотрудников полиции и следственных органов. Он подчеркнул, что «нарушителей» ждут различные последствия, вплоть до увольнения.

США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у РФ США отказались от учений в Арктике из-за боязни просить помощи у Российской Федерации. Как уточняют СМИ, дело в том, что во время гипотетических арктических маневров береговой охраны США велика вероятность поломки единственного тяжелого американского ледокола Polar Star. Сейчас судну уже больше 40 лет. Власти США испытывают трудности в борьбе за Арктику в первую очередь из-за нехватки ледоколов, что особенно заметно по сравнению с Россией.

Америка выведет свои войска из Сирии в течение 100 дней Американские войска должны уйти из Сирии. В Белом доме считают, что американцы одержали победу над запрещенной террористической организацией «Исламское государство». На вывод войск из республики потребуется от 60 до 100 дней. Впрочем, в России выражают сомнения по поводу перехода от слов к делу.

Французские спецслужбы не нашли следов причастности РФ к протестам Спецслужбы Франции не нашли никаких признаков причастности России к распространению фейковых новостей, связанных с акцией «желтых жилетов». Об этом сообщили французские СМИ. При этом некоторые издания уточняют, что силовики будут и дальше проводить расследование на эту тему. Отметим, в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в дела других стран. Напомним, с 17 ноября во Франции проходят акции протеста «желтых жилетов».

Российская резолюция против нацизма принята Генассамблеей ООН Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Документ был поддержан 129 государствами, еще 54 решили воздержаться. Против резолюции выступили США и Украина. Подготовленный Россией документ содержит 66 пунктов, в которых содержится серьезная озабоченность Москвы относительно героизации любых нацистских движений, включая неонацистские группировки. Документ содержит рекомендацию всем государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации при помощи соответствующих средств.