В России отреагировали на заявление США о «вмешательстве» в выборы-2018

Разведка Соединенных Штатов считает, что Китай, Российская Федерация и Иран якобы «вмешивались» в промежуточные выборы в США в 2018 году, однако никаких выводов о «влиянии» на результаты голосования нет. С таким заявлением выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ведомство подготовило доклад о «вмешательстве» в выборы, который передадут в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если те подтвердят сделанные в документе выводы, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону «О противодействии противникам Америки через санкции».

«Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов», — говорится в тексте заявления.

При этом американская разведка не сделала никаких выводов относительно того, как «вмешательство» могло повлиять на результаты выборов, и не нашла никаких свидетельств влияния на выборы, говорится в заявлении.

Новое поле битвы

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил: обвинения со стороны американских спецслужб в адрес России, Китая и Ирана подтверждают, что «киберпространство уже официально признано одним из полей, на которых происходит противостояние», или, выражаясь мягче, специфическое и не всегда комфортное взаимодействие между государствами. Учитывая невыработанные до сих пор «правила игры» в этой среде, нет оснований считать, что число киберстолкновений будет сокращаться.

«Напротив, в отличие от конвенциональных сред борьбы — земли, океана, воздушного и космического пространства, кибернетическая сфера имеет потенциал для стремительного расширения. Государства, считающиеся или уже являющиеся объектами кибератак, развивают этот сектор обороны, который, разумеется, включает как защиту от нападений, так и средства осуществления собственных активных киберопераций. Возможные пререкания в публичном пространстве между, скажем, Вашингтоном и Москвой по поводу текущих обвинений можно легко сконструировать. «Вы пытались вмешаться в наши выборы через киберпространство!» — «Какие ваши доказательства?» — «Такие-то и такие-то». — «Эти доказательства ничего не стоят». И все, разговор окончен», — пояснил Станислав Бышок.

Далее, отметил эксперт, каждый остается при своем мнении, а внешние наблюдатели больше верят той стране, к которой они в целом относятся с симпатией. Для видящих в России «империю зла», в Китае — что-то подобное, а в Иране — государство-изгой, аргументы США кажутся логичными и обоснованными, для обвиняющих Вашингтон в империализме ближе ответы России, Китая и Ирана.

«Несмотря на то, что весь мир сейчас пользуется Интернетом и границы между онлайном и офлайном становятся все более призрачными, подавляющее большинство, очевидно, не понимает, как «работают» кибератаки. В отличие от конвенциональных боевых действий, где можно в режиме реального времени увидеть физические передвижения солдат, боевой техники или ракет, интернет-война — это нечто такое, что происходит в иной реальности, о которой можно догадаться только по понятным лишь специалистам данным в виде кодов на экранах компьютера. В связи с этим обвинения в адрес той или иной страны или организации в том, что она совершила кибератаку, опираются на доверие к узким специалистам. Если у американских властей есть доверие к собственным спецслужбам, то рутинное введение новых санкций против обвиненных в кибератаках стран — дело практически решенное», — добавил Станислав Бышок.

Хотя, заметил аналитик, реальное влияние на поведение избирателей здесь представляется ничтожно низким. В США, предположительно, исходят из того, что в дальнейшем технологии внешнего информационного воздействия могут стать существенно более эффективными и это будет подрывать суверенитет Соединенных Штатов.