Путин поздравил с вековым юбилеем Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин в субботу поздравил со столетним юбилеем Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Соответствующую телеграмму он направил коллективу театра.

«Поздравляю вас и ваших верных поклонников со знаменательным событием — 100-летием создания Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что история театра тесно связана с именами выдающихся актеров, режиссеров, певцов, дирижеров и педагогов. Путин отметил, что они задали высокую профессиональную планку и заложили традиции служения российской культуре.

Президент добавил, что, сохраняя верность традициям, театр открыт всему новому, в том числе смелым художественным экспериментам, а также принимает активное участие в престижных фестивалях.

За годы существования Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко помимо основателей в нем работали Всеволод Мейерхольд, Леонид Баратов и Лев Михайлов. На сцене театра ставили спектакли Вальтер Фельзенштейн, Гарри Купфер и Петер Штайн, а в постановках звучала музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

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