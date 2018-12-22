Васильева рассказала о появлении новых должностей в школах России

Москва, 22 декабря. Министр просвещения РФ Ольга Васильева объявила о появлении в российских школах двух новых должностей.

Во время «Делового завтрака» Васильева обратила внимание на изменение структуры российский школ. Она объяснила, что это связано с созданием Национальной системы учительского роста. Речь идет о введении новых должностей — старшем и ведущем педагогах. При этом прежние категории учителей останутся в силе.

«Она [Национальная система учительского роста] предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали, — приводит слова Васильевой телеканал «360». — При этом мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов».

Она отметила, что за новыми должностями будут закреплены «реальные обязанности, которые необходимо выполнять».

Старший педагог будет координировать работу коллег, а также заниматься методическим сопровождением. Чтобы получить эту должность, педагог должен проработать в школе не менее пяти лет и иметь первую или высшую квалификационную категорию.

Для ведущего учителя потребуется 10-летний опыт в школе, а также высшая категория.