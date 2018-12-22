Железные дороги Украины признались в нехватке запчастей из России

Киев, 22 декабря. Железные дороги Украины представили список запчастей, которые срочно необходимо заменить. Среди них большое количество тех, что производятся в России, сообщил руководитель АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

На своей странице в Facebook Кравцов сообщил, что компания передала потенциальным украинским производителям каталог, в котором перечислены запчасти, которые требуют срочной замены. Так, на 2019 год украинским железным дорогам потребуется 230 наименований таких запчастей или 575 тысяч единиц. Глава организации признался в нехватке запчастей из России.

«Укрзализныця» остро нуждается в замещении запчастей, — объявил он. — Но большинство из них производят в России».

Он отметил, что речь идет о запчастях к тепловозам серии 2ТЭ116, 2М62 и 2ТЭ10, а также электропоездам серии ЭР. Кравцов также обратил внимание на нехватку новых резинотехнических изделий к подвижному составу и запчастей к автотормозному оборудованию.

Он подчеркнул, что на Украине необходимо запустить производство этих деталей. При этом Кравцов добавил, что основная цель поставленной задачи для производителей — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной.

«В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю», — приводит его слова телеканал «360».

«Укрзализныця» представляет собой администрацию железнодорожного транспорта Украины. Она возглавляет шесть государственных железных дорог. В конце это года компания хотела провести капительный ремонт более 100 пассажирских вагонов.