Жертвами ДТП в Воронежской области стали трое белгородцев

Воронеж, 22 декабря. Три человека погибли в результате столкновения легковушки Renault Fluence с автомобилем Isuzu в Нижнедевицком районе Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла около 08.20 в субботу на 168-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. За рулем Renault находился 70-летний житель Белгородской области. Он допустил столкновение со следующей навстречу иномаркой Isuzu. В результате ДТП погиб водитель Renault и двое пассажиров – жители Белгородской области.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и следственная группа. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением.