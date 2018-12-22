Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Сирия: Иран назвал присутствие США «нелогичным источником напряженности»
Читать Новость
Происшествия
  /  Обновлено: 

Жертвами ДТП в Воронежской области стали трое белгородцев

51
0 Оставить комментарий

Жертвами ДТП в Воронежской области стали трое белгородцев

Воронеж, 22 декабря. Три человека погибли в результате столкновения легковушки Renault Fluence с автомобилем Isuzu в Нижнедевицком районе Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла около 08.20 в субботу на 168-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. За рулем Renault находился 70-летний житель Белгородской области. Он допустил столкновение со следующей навстречу иномаркой Isuzu. В результате ДТП погиб водитель Renault и двое пассажиров – жители Белгородской области.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и следственная группа. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.