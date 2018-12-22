Американец в «эмоциональном потрясении» залез на рождественскую ель у Белого дома

Москва, 22 декабря. Неизвестный мужчина забрался на главную рождественскую ель Америки в парке у Белого дома. Чтобы американец спустился на землю, полицейским пришлось вести с ним переговоры.

Как передает телеканал NBC 4 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчину все же удалось уговорить, и он слез с ели. После этого мужчина был отправлен на психиатрическое освидетельствование, передает телеканал «360».

Video: Police catch man who attempted to climb the National Christmas tree. The man has been taken to the hospital for a mental health evaluation. pic.twitter.com/iuCdg0W9LP — Jeffrey Porter (@JeffreyPorterPM) December 22, 2018

Как пояснили полицейские, на праздничное дерево нарушитель забрался в состоянии эмоционального потрясения. В результате «нападения» были повреждены некоторые огни на ели. Территорию вокруг главной американской елки временно огородили.

Рождественская ель в США выбирается из деревьев, растущих в парке у Белого дома. В этом году главным рождественским символом страны стала ель, высаженная в 2012 году. Огни на дереве 29 ноября зажгли президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп.