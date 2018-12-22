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Американец в «эмоциональном потрясении» залез на рождественскую ель у Белого дома

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Американец в «эмоциональном потрясении» залез на рождественскую ель у Белого дома

Москва, 22 декабря. Неизвестный мужчина забрался на главную рождественскую ель Америки в парке у Белого дома. Чтобы американец спустился на землю, полицейским пришлось вести с ним переговоры.  

Как передает телеканал NBC 4 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчину все же удалось уговорить, и он слез с ели. После этого мужчина был отправлен на психиатрическое освидетельствование, передает телеканал «360».

Как пояснили полицейские, на праздничное дерево нарушитель забрался в состоянии эмоционального потрясения. В результате «нападения» были повреждены некоторые огни на ели. Территорию вокруг главной американской елки временно огородили.

Рождественская ель в США выбирается из деревьев, растущих в парке у Белого дома. В этом году главным рождественским символом страны стала ель, высаженная в 2012 году. Огни на дереве 29 ноября зажгли президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп.

Автор: Василий Котов
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