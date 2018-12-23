Сирия: посол ЮАР в Дамаске завершил свои полномочия в республике — видео ФАН

Дамаск, 23 декабря. Министерство иностранных дел Сирии и по делам эмигрантов провело торжественную церемонию прощания с послом ЮАР в Дамаске Шоном Пенфельдтом по случаю завершения его работы в качестве дипломатического представителя своей страны в Сирии.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время церемонии посол Пенфельдт получил сирийский государственный орден высшего класса за заслуги перед страной и в качестве признания со стороны властей САР.

После получения награды посол ЮАР выразил благодарность президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду и сотрудникам министерства иностранных дел САР за их деятельность на благо страны и развитие отношений с ЮАР. Находясь в республике в качестве посла своей страны, Пенфельдт гораздо больше углубился в понимание вопросов справедливости, равенства и свободы в Сирии.

Представитель ЮАР подчеркнул, что сирийский народ стал символом человеческого правосудия. Разрушение САР руками террористов было несправедливым и неоправданным, добавил Пенфельдт, отметив стойкость простых людей перед боевиками, которые всячески пытались их запугать.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел и эмиграции Сирии Фейсал Мекдад заявил, что ЮАР всегда боролась с террористическими группировками для достижения справедливости и мира во всем мире. Народ ЮАР тоже когда-то боролся и отстаивал свои права вопреки всем обстоятельствам.

Мекдад отметил, что посол ЮАР в Дамаске Шон Пенфельдт работал на самом высоком уровне. Он делал все необходимое для укрепления дружественных отношений между двумя странами. Он всегда был уверен в победе сирийской правительственной армии над террористическими группировками, которые пытались расколоть САР.