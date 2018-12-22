Москва назвала итоги голосования по ДРСМД новым ударом по архитектуре мировой безопасности

Москва, 22 декабря. Российская сторона разочарована тем, что Генассамблея ООН не поддержала резолюцию РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В МИД РФ назвали итоги голосования ударом по архитектуре безопасности в мире.

Генассамблея ООН не поддержала предложенную Россией резолюцию по сохранению ДРСМД. За резолюцию проголосовали 43 страны, против – 46, также 78 членов ООН воздержались.

«Итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД не могут не вызывать разочарования», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Решение ООН наносит новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Из-за развала ДРСМД в гонку вооружений и прямую конфронтацию могут быть втянуты целые регионы мира. В Москве добавили, что ООН таким образом «благословила» США на нарушение ДРСМД.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД из-за того, что якобы Москва регулярно его нарушает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут объяснений такого решения.