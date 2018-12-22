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Технологии

Китай успешно запустил на орбиту спутник связи

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Китай успешно запустил на орбиту спутник связи

Пекин, 22 декабря. Китай успешно запустил на орбиту спутник по программе интернет-связи для удаленных регионов, сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники.

Запуск был осуществлен с космодрома «Цзюцюань». Спутник «Хунъюнь» вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-11». Старт состоялся в 2.51 по московскому времени, передает RT.

Известно, что власти Китая планируют вывести на низкую околоземную орбиту 156 малых спутников для обеспечения интернет-связью регионов с низким уровнем сигнала. Предполагается, что все запуски будут осуществлены в ближайшие шесть-семь лет, пишет «МИР24».

Автор: Катерина Иванова
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