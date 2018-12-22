Протесты «желтых жилетов» впервые пройдут в Версале

Париж, 22 декабря. Шестая волна манифестаций «желтых жилетов» пройдет во Франции в субботу. Площадкой для очередных протестов демонстранты выбрали Версаль.

Впервые протесты пройдут вблизи исторического дворца французских королей в Версале. Службы безопасности оцепили периметр вокруг здания и перекрыли движение пригородных поездов в районе Версаля. Тем не менее ожидается, что участие в манифестациях в Версале могут принять несколько тысяч протестующих.

«Хватит с Парижа и его маленьких улочек. Мы нашли место, где будем все вместе и им (сотрудникам МВД — прим. ред.) будет очень трудно парковаться», — приводит слова лидера протеста Эрика Друе RT.

Также ожидается, что манифестации пройдут в Париже около Триумфальной арки, площади Оперы и центра делового района Дефанс. Кроме того, выступления могут охватить Бордо, Лиль, Лион и Руан. МВД Франции мобилизовало около 4 тысяч полицейских и жандармов, из них 1,2 тысячи – в Париже.

«Мы не знаем, каковы реальные намерения участников», — приводит слова префекта полиции Жан-Жака Бро ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате блокады дорог в Париже погиб автомобилист.