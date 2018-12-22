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Спорт

В США надеются на повторное лишение РУСАДА прав

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В США надеются на повторное лишение РУСАДА прав

Москва, 22 декабря. В США надеются, что Всемирное антидопинговое агентство повторно лишит статуса Российское антидопинговое агентство, заявил глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

Комментируя сообщения о том, что WADA не завершило работу в Московской антидопинговой лаборатории, Тайгарт заявил, что РУСАДА якобы немедленно должно быть признано несоответствующим кодексу. Иные меры со стороны WADA, по мнению Тайгарта, будут «ударом ножом в спину «чистых» спортсменов».

«Будем надеяться, что руководство WADA наконец-то усвоило урок и немедленно объявит его не соответствующим кодексу. Все остальное — просто еще один удар ножом в спину «чистых» спортсменов», — заявил он.

Полноправный статус РУСАДА был восстановлен 20 сентября по решению исполнительного комитета WADA. Одним из условий при этом было предоставление экспертам Всемирного антидопингового агентства полного доступа к данным лаборатории в Москве. РУСАДА лишили статуса в ноябре 2015 года.

Ранее, как сообщала газета «Известия», стало известно, что экспертная группа WADA не может завершить работу в московской лаборатории, поскольку оборудование не сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Автор: Василий Котов
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