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Водитель погиб во время блокады дороги «желтыми жилетами» во Франции

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Водитель погиб во время блокады дороги «желтыми жилетами» во Франции

Париж, 22 декабря. Водитель погиб во Франции в аварии, которая произошла из-за блокады дороги участниками протестов «желтых жилетов».

В субботу, 22 декабря, во Франции проходит шестая акция протестов «желтых жилетов». МВД выделило в этот день четыре тысячи сотрудников с целью обеспечения безопасности на улицах, однако этого оказалось недостаточно.

В городе Перпиньян, расположенном в департаменте Восточные Пиренеи, участники протестов заблокировали дорогу еще накануне вечером. Из-за этого был вынужден остановиться следующий по дороге грузовик. В фуру врезался другой автомобиль, 36-летний водитель которого не заметил остановку грузовика. Водитель скончался от полученных травм.

«Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения», — передает телеканал «Бэ-эф-эм», ссылаясь на источник, близкий к расследованию.

Водитель погиб во время блокады дороги «желтыми жилетами» во Франции

Известно, что после смертельного ДТП протестующие прекратили блокаду дороги.

Автор: Катерина Иванова
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